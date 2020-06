Reality Z : télé-réalité + zombies, la nouvelle série horrifique délirante de Netflix se dévoile

Vous adorez regarder des candidats de télé-réalité souffrir devant la caméra ? Alors la nouvelle série Reality Z de Netflix est faite pour vous. Attendue le 10 juin prochain sur la plateforme, cette nouvelle création originale brésilienne signée Cláudio Torres / João Costa et adaptée de la cultissime série anglaise Dead Set (2008) de Charlie Brooker (Black Mirror) vous promet en effet une histoire horrifique particulièrement jouissive.

La télé-réalité de l'horreur

Au programme ? Tandis que le Brésil s'apprête à découvrir une nouvelle émission de télé-réalité, le pays se retrouve soudainement victime d'une invasion de zombies. Aussitôt, tous les candidats et producteurs du show se réfugient dans les studios afin de survivre. Problème, la cohabitation avec des personnalités aussi WTF n'était clairement pas la meilleure idée pour espérer s'en sortir sans dégâts...

Comme on peut le découvrir dans la bande-annonce, Reality Z - qui sera composée de 10 épisodes, jouera parfaitement avec les codes du genre mais saura, à la manière d'un Shaun of the Dead, nous offrir une bonne dose d'humour à travers des séquences improbables. Et bonus supplémentaire, un petit mystère en fil rouge viendra relever l'intérêt des épisodes afin d'éviter une certaine lassitude.

Bref, avec cette nouvelle série, "mourir de rire" va enfin prendre tout son sens.