Ray Donovan annulée avant la fin : le créateur met un coup de pression pour lui donner une saison 8

Une fin de série qui n'était pas prévue

"On se gratte encore la tête. Nous n'avions aucune indication comme quoi la série allait s'arrêter". C'est ce que vient de révéler David Hollander - le showrunner de la série Ray Donovan, au-lendemain de son annulation surprise par Showtime au terme de sa saison 7. Un véritable problème pour lui et son équipe puisque, il l'a rappelé, l'histoire n'était pas du tout prévue pour s'arrêter maintenant.

En plus de confier à Vulture "La saison 8 devait être la dernière", le showrunner a confessé, "Créativement parlant, on se considérait simplement au milieu d'une phrase [avec la saison 7]. Il n'y avait donc aucune volonté pour nous de considérer ça comme une conclusion. En aucun cas [le dernier épisode diffusé] était censé être une fin de série".

Encore un espoir de sauver Ray Donovan ?

Une révélation qui devrait un peu plus frustrer les fans, mais qui nous fait également comprendre que lui et son équipe vont se battre pour tenter de sauver l'histoire. Tandis que le casting aurait très mal pris cette annulation, "ils sont tristes, reconnaissants, en colère et perdus", David Hollander souhaiterait désormais profiter de leur attachement à la série pour convaincre Showtime ou une autre chaîne/plateforme d'accorder une ultime poignée d'épisodes.

"Une chance que cela arrive ailleurs ? On ne sait jamais. C'est une énorme série. (...) Y a-t-il un public qui veut voir ça, qui créera une demande si forte que quelqu'un se sentira prêt à prendre un risque ? Je ne dirai jamais jamais." Surtout, le créateur de Ray Donovan l'a précisé avec malice, si un tel projet devait intéresser quelqu'un, ça serait le moment parfait pour prendre ce risque : "C'est encore facile de faire la série maintenant. Les décors sont toujours là, les acteurs sont encore sous contrat, tous les mécanismes sont en marche. Une fois que l'on démontera les plateaux et rangera les costumes... Il y a beaucoup d'acteurs très demandés".

Ce coup de pression couplé à la colère des fans va-t-il réussir à sauver la série ? A suivre.