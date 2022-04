QUIZ Kotaro en solo, Valkyrie Apocalypse, Blue Period... es-tu un expert des anime de Netflix ?

Depuis plusieurs années maintenant, Netflix s'est pleinement lancée dans le monde de l'animation japonaise. Que ce soit avec Kotaro en solo, Valkyrie Apocalypse, Blue Period ou encore Devilman Crybaby et même Tiger & Bunny, la plateforme de streaming - qui propose déjà de nombreux anime cultes, n'a pas hésité à créer ses propres séries originales. Et ça tombe bien, aujourd'hui on teste tes connaissances avec ce quiz !

Es-tu un(e) expert(e) des anime de Netflix ? C'est peu dire que Netflix nous gâte régulièrement à travers son catalogue dédié aux anime. Ainsi, on peut aussi bien y trouver des séries japonaises cultes comme Hunter x Hunter, Fullmetal Alchemist ou encore Jojo's Bizarre Adventure et Detective Conan, que ses propres créations originales. Et aujourd'hui, ce sont justement ces anime qui nous intéressent ici avec un quiz très spécial. Attention, on le précise, ce test ne concerne QUE les véritables créations originales de Netflix. Autrement dit, tous les anime qui ont préalablement été diffusés sur une chaîne au Japon avant de voir leurs droits être rachetés par le site de streaming pour l'international ne sont pas éligibles. Bonne chance !

Es-tu un expert des anime de Netflix ? Quelle est la particularité de l'anime Yasuke ? Qui est la créatrice du manga Blue Period adapté en anime en 2021 ? Quel célèbre groupe de musique est à l'origine du titre de l'anime Great Pretender Combien de duels doivent avoir lieu dans Valkyrie Apocalypse entre les Dieux et les humains ? Quel célèbre studio d'animation est à l'origine de l'anime Saint Seiya : Les Chevaliers du Zodiaque ? Pourquoi Kotaro Sat porte-t-il toujours un sabre en plastique avec lui ? Quel était le surnom de Tatsu durant sa période de Yakuza dans La Voie du tablier ? Combien d'années séparent la saison 1 et la saison 2 de Tiger & Bunny ? De quel démon Akira a-t-il acquis ses pouvoirs dans Devilman Crybaby ? Lequel de ces faits concernant Hero Mask est faux ? La honte Ca sert à quoi d'avoir des codes Netflix si tu n'en profites pas pour regarder autre chose que les séries pour ados de Netflix ? C'est fini le temps du "Gneu gneu gneu, les anime c'est pour les puceaux", il y en a désormais pour tous les goûts, de tous les genres avec des qualités toujours plus impressionnantes. Hop, il est temps d'élargir ta culture ! Peut mieux faire C'est pas mal mais tu peux mieux faire. Ce score laisse entendre que tu n'as pas pleinement profité de ton temps libre pour regarder des anime. Or, règle n°1 d'un otaku : le seul intérêt d'avoir une vie, c'est de la passer dans le noir à mater des anime ! Allez hop, supprime ta vie sociale, t'as encore du boulot. Un vrai otaku Bravo, tu viens de nous prouver que tu n'avais absolument pas de vie pour avoir autant de connaissances sur les anime de Netflix. Tu fais la fierté de tous les otaku. N'hésite pas à aérer ta chambre pour fêter ça.