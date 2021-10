Edens Zero saison 2 : bientôt une suite pour l'anime de Netflix ?

Lancé en juin 2018 dans le Weekly Shonen Magazine, le manga Edens Zero (édité par Pika Edition en France) a été adapté pour la première fois en anime cette année. Ainsi, c'est le 10 avril 2021 que Netflix a mondialement débuté la diffusion de la saison 1 produite par J.C. Staff, un studio très important au Japon derrière des succès comme Food Wars! et One-Punch Man, dont la saison 3 se fait attendre.

Une adaptation particulièrement réussie et appréciée des fans, qui a toutefois pris fin ce dimanche 3 octobre 2021. C'est en effet à cette date que le 25ème et dernier épisode de la saison 1 a été dévoilé. De quoi également marquer la conclusion de la série ? A priori, la réponse est... non !

Une suite possible pour Edens Zero

On le sait, le manga de Hiro Mashima est toujours en cours de publication et possède à ce jour 17 tomes. Or, les fans l'auront remarqué, l'anime est actuellement arrêté au chapitre 68, ce qui équivaut à la fin du tome 8. Autrement dit, les créateurs de la série ont suffisamment de matières à explorer / exploiter en cas de saison 2. Et ça tombe, l'équipe de Edens Zero semble réellement prête à affronter ce défi !

Sur Twitter, le compte officiel de l'anime a dans un premier temps remercié les fans pour leur fidélité, "Merci à tous d'avoir regardé le dernier épisode", avant de teaser de belles choses pour le futur, "Les aventures de Shiki vont continuer. Dès maintenant, nous comptons sur votre soutien !" Une déclaration enthousiasmante et rassurante concernant un renouvellement, à prendre néanmoins avec des pincettes.