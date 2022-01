QUIZ Fast and Furious : seul un fan ultime de la saga aura 9/9 à ce test

Fast & Furious : connais-tu vraiment bien la saga ?

En quelle année est sorti le 1er film ?

Dans quel Fast & Furious Tyrese Gibson et Ludacris font leur première apparition ?

Pourquoi Vin Diesel a-t-il refusé de jouer dans Fast & Furious 2 ?

Quelle super-héroïne joue dans la saga ?

Dans quel film apparaît pour la dernière fois Paul Walker ?

Qui interprète le tube See You Again ?

Où partent Dom et Letty en lune de miel dans Fast & Furious 8 ?

Quelles sont les deux stars du spin-off ?

Quelle rappeuse joue dans Fast & Furious 9 ?

Vin Diesel est pas hyper content de ton résultat ! Il te conseille vivement de revoir tous les Fast & Furious pour avoir 10/10 !

Pas mal, mais peut mieux faire !