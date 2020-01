Qui veut être mon associé ? : Onzic, l'appli qui fait apprendre les cours en rap, émerveille le jury

Le 14 janvier dernier, M6 diffusait le premier épisode de Qui veut être mon associé ?, une nouvelle émission qui veut aider des entrepreneurs à développer leur société. Ceux-ci viennent en effet convaincre un jury d'experts composé de Marc Simoncini (fondateur de Meetic), Catherine Barba (fondatrice de Peps Lab), Marc Vanhove (fondateur de Bistro Régent), Delphine André (présidente de GCA Transport et Logistique) ou encore Eric Larchevêque (président du conseil d'administration de Ledger) d'investir dans leurs projets.

Onzic, l'application qui permet de réviser le bac et le brevet grâce au rap

Après Sarah Da Silva Gomes, qui a lancé sa marque de vêtements pour les personnes handicapées physiques et polyhandicapées, un autre projet a su séduire les experts : celui de deux amis, Abou Touré et Dembo Dramé, 29 ans. Passionnés de musique, ils ont eu une idée qui devrait intéresser de nombreux collégiens et lycéens : une application pour réviser et mémoriser ses cours grâce au rap. Intitulée Onzic et disponible sur le Play Store et l'App Store, elle propose une grande partie du programme de troisième et de terminale. Histoire, économie, SVT, ou maths... Pour les cours, les deux amis travaillent avec des professeurs de l'Education nationale.

Un succès pour Abou et Dembo, à l'origine du projet

Lancée il y a un an, elle compte aujourd'hui plus de 120 000 utilisateurs, et les chiffres risquent de grimper. En participant à l'émission, Abou et Dembo espéraient procéder à une levée de fonds afin de développer leur concept à l'international. Mission réussie : alors qu'ils espéraient obtenir 50 000 euros, les deux potes ont finalement décroché pas moins de 250 000€ (en échange de 20% du capital de leur société) pour booster leur appli.