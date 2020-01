Sarah (Qui veut être mon associé) touche le jury avec des habits adaptés aux personnes handicapées

Julien Courbet a failli investir dans un des projets

L'une des autres candidates qui a aussi beaucoup marqué l'émission, c'est Lucie. A 20 ans, elle est la plus jeune entrepreneuse à se présenter à Qui veut être mon associé ?. Son projet ? Les cartes de Lulu, des cartes postales en papier biodégradable, recyclé et rempli de petites graines. En y ajoutant un peu d'eau, les cartes poussent. Plutôt que de jeter la carte, elle vous servira donc de plante et ça fait un déchet de moins. Une initiative poétique et zéro déchet qui a même reçu le soutien de Julien Courbet. L'ex chroniqueur de TPMP a avoué avoir failli investir dans la société de la jeune femme.