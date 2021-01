Olivia Rodrigo de High School Musical, la série à Drivers License : zoom sur la star du moment

A peine la série achevée, Olivia Rodrigo décroche le rôle principal d'un autre show : le reboot (mais pas vraiment) de High School Musical : High School Musical, la comédie musicale : la série, disponible sur Disney+ dès la fin 2019 aux Etats-Unis. Dans la série, elle incarne Nini, une élève timide mais très douée qui auditionne pour incarner Gabriella (rôle tenu par Vanessa Hudgens dans la trilogie), dans une production de High School Musical.

Elle dévoile ses talents d'auteure

En plus de jouer la comédie et de chanter, Olivia Rodrigo a aussi l'occasion de dévoiler ses talents d'auteure avec la série High School Musical. Pour les besoins du show, elle écrit et interprète un titre, All I Want, présent dans l'épisode 4 et qui devient un tube, et compose et chante aussi une autre chanson avec Joshua Bassett, qui joue Ricky dans la série. "C'était très facile d'écrire All I Want car je me suis inspirée de mes expériences en matière d'amour." avait-elle confié lors d'une conférence de presse à laquelle PRBK avait assistée en avril 2020.

Malgré sa célébrité naissante, la star confiait être assez réservée et avoir parfois du mal à trouver sa place. "Aujourd'hui, j'ai toujours l'impression d'être une étrangère et je pense que ça fait partie de la nature humaine et du fait de grandir. Ce n'est pas facile de garder les pieds sur terre. (...) C'était très drôle de jouer cela car je ressentais la même chose que mon personnage" avait-elle confié dans une interview à Glamour au début de l'année 2020.