Olivia Rodrigo vs Joshua Bassett et Sabrina Carpenter : tacles en chansons ? Retour sur les rumeurs

Une chanson dans laquelle Olivia Rodrigo raconte avoir le coeur brisé de voir celui qu'elle aime dans les bras d'une autre. Alors forcément, les fans de la série de Disney+ ont fait le rapprochement. Dans les paroles, elle chante : "Et je sais que nous n'étions pas parfaits mais je n'ai jamais ressenti ça pour personne / Et je ne peux juste pas imaginer comment tu pourrais être si bien maintenant que je ne suis plus là", "Mais aujourd'hui j'ai roulé dans la banlieue / En pleurant parce que tu n'étais pas là / Et tu es probablement avec cette fille blonde / Qui me faisait toujours douter / Elle est plus âgée que moi". Il se trouve qu'Olivia Rodrigo est brune et a 17 ans, et que Sabrina Carpenter est blonde et plus âgée (elle a 21 ans). Du coup, tout semble coller selon de nombreux internautes.

Des réponses en chansons ?

Coïncidence (ou pas ?), il se trouve que Joshua Bassett et Sabrina Carpenter ont tous les deux sortis un single à la suite de la publication de Drivers Licence. Le 14 janvier (soit une semaine après le titre d'Olivia Rodrigo), l'acteur publiait Lie Lie Lie ("Mensonge, mensonge, mensonge" en français) dont les paroles ont aussi intrigué les internautes. "Je sais ce que tu dis de moi / J'espère que cela te rendra heureux / Tu n'arrives pas à me chasser de ton esprit / Je sais que tu mens" chante-il.

Ce jeudi, c'était au tour de Sabrina Carpenter de dévoiler son titre, Skin, dont les paroles semblent répondre directement à Drivers Licence : "Peut-être que tu ne le pensais pas / Peut-être que 'blonde' était la seule rime", "Tu racontais ta version de l'histoire / Alors je vais raconter la mienne", "Tu peux essayer de m'atteindre / Quand il est avec moi", "Tu veux que mon coeur se brise / Je suis heureuse et tu n'aimes pas ça". Sabrina Carpenter revient donc sur le terme "blonde", explique vouloir donner sa version de l'histoire et que l'ex de son mec est jalouse d'elle.