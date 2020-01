Angèle, Nekfeu, Aya Nakamura... Le top 10 très urbain et francophone des plus gros vendeurs d'albums

Angèle domine le game

Alors que Ne reviens pas de Gradur et Heuss L'enfoiré, Pookie d'Aya Nakamura et Dance Monkey de Tones and I font partie des morceaux les plus écoutés le soir du Nouvel An, on découvre aujourd'hui quels artistes ont vendu le plus d'albums en 2019. La première place est occupée par... Angèle avec 532.100 exemplaires écoulés de son premier opus "Brol", porté par les tubes Balance ton quoi, La loi de Murphy, La thune ou encore Tout oublier en feat avec Roméo Elvis.

Le rap français a du succès

On note que le reste du classement, dévoilé par Le Parisien en collab avec le SNEP, est pas mal dominé par les rappeurs français. Pour preuve, on retrouve Nekfeu en deuxième position avec les 449.600 ventes de son album "Les étoiles vagabondes", PNL à la quatrième place avec son album "Deux frères" et 402.900 exemplaires vendus, Ninho à la cinquième avec 379.800 exemplaires de "Destin", Soprano à la sixième avec 337.400 exemplaires de "Phoenix" et à la neuvième Lomepal avec 263.500 ventes pour "Jeannine".

Le top 10 est complété par Johnny Hallyday, décédé en décembre 2017, qui occupe la troisième place avec "Johnny" (433.700 ventes), Lady Gaga à la septième avec la BO du film "A Star is Born" (298.800 ventes), Vitaa et Slimane en huitième position avec "Versus" (273.200 ventes) et Aya Nakamura qui ferme la marche avec "Nakamura" (247.100 exemplaires écoulés). Les albums des artistes français ont donc la côte !