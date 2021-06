Qui a tué Sara : le top 8 des moments les plus fous de la série

Il y a certains succès qu'on attendait pas forcément sur Netflix. C'est le cas de la série Qui a tué Sara ? La partie 1 a été mise en ligne le 24 mars dernier et s'est hissée dans le top 10 des programmes les plus vus de Netflix. La saison 2, tournée dans la foulée, a été proposée dès le 19 mai et c'était encore un succès. On est déjà prêts pour encore plus de rebondissements dans la possible saison 3 de la série. Si Netflix ne l'a pas encore officiellement annoncée, Manolo Cardona qui joue Alex a confié en interview qu'une suite était bien en préparation. En attendant, retour sur 8 moments qui nous ont fait sauter de notre canap' :

Sara est schizophrène

Alors celle-là, on l'attendait pas du tout. Dans les flashbacks de la saison 1, Sara (Ximena Lamadrid) semblait être une ado un peu girouette mais pas forcément méchante. Mais ce n'est pas DU TOUT ce que montrait la saison 2. Comme si c'était un peu sorti de nulle part, on apprenait que Sara était en fait... schizophrène. Et son frère Alex (Manolo Cardona dans le présent et Leo Deluglio dans les flashbacks) ne s'était absolument rendu compte de rien. Nous non plus d'ailleurs.

César n'est pas mort

On croyait s'en être débarrassé mais en fait non. Dans la saison 2, alors qu'il était venu demander à Alex de sauver Elisa (Carolina Miranda), enlevée par Sergio (Juan Carlos Remolina), César (Ginés García Millán) se donnait la mort sous les yeux d'Alex. Mais on apprenait dans l'épisode suivant que c'était un fake, organisé avec la police. Est-ce-que c'est crédible ? Non. Est-ce-que c'est un twist efficace ? Absolument.