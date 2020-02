Quaden, le petit garçon harcelé, a-t-il menti sur son âge ? Sa famille le défend face aux rumeurs

Ses proches démentent et le soutiennent

Face aux accusations, les proches de Quaden ont décidé de répondre et de mettre les choses au clair. Mariana Lopez Ortiz, une amie de la famille Bayles, a démenti les rumeurs sur son âge. "Oui, il a 9 ans ! Le nanisme n'est pas une blague !" a-t-elle posté sur Facebook. De son côté, sa mère Yarraka s'est expliquée sur les photos où il pose avec des billets, expliquant que le petit garçon a participé à une collecte de fonds pour les incendies en Australie et voulait montrer sa fierté face à la somme récoltée. "C'est tellement fatiguant. Nous avons tous nos vies, notre boulot, nos enfants à élever. On ne veut pas avoir affaire à ça" a-t-elle confié à Buzzfeed concernant les rumeurs.



La tante de Quaden, Mundanara, a elle aussi réagi et démenti le fait que son neveu soit âgé de 18 ans. Elle explique notamment que la photo de Quaden à côté du chiffre 18 a été prise lors de l'anniversaire de son fils Garlen. Enfin, Guyala Bayles, la soeur du garçon qui est aussi mannequin, a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. "Je dis f*ck à tous les harceleurs et les haters. Tu es l'enfant le plus cool, le plus intelligent et le plus gentil que je connaisse. Tu n'es pas seul et nous sommes tous là pour toi" a-t-elle posté sur Instagram avec une photo où elle pose en compagnie de Quaden.