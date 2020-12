Puy du Fou : chats mangés, daim tué... Le parc réagit aux accusations de violences animales

Pour les chats, il est expliqué que, parfois, ceux des alentours sont pris dans des pièges à ragondin. Et même s'ils ont un collier, ils seraient donnés à manger vivants aux rapaces. Ils serviraient ainsi d'appâts pour le dressage. "Ils relâchaient les chats et envoyaient un rapace pour qu'il le dévore" indique ainsi un employé, les chats étaient alors "déchiquetés entre les serres de l'animal". "C'est très cruel", "après avoir appris cette pratique, dès que l'on trouvait un chat piégé, on ne prévenait plus les fauconniers, on les relâchait" a précisé le salarié.

Une ancienne cavalière du Puy du Fou a de son côté témoigné que les chevaux du parc aussi seraient maltraités. Ceux qui n'obéissent pas recevraient "des coups de pieds dans le ventre et des coups de poings dans la tête".

Un autre témoignage raconte qu'un daim qui s'était échappé aurait été tué. "Plutôt que de lui courir après pour le récupérer, un responsable a préféré faire abattre l'animal", "il a reçu trois balles dans la tête, on a récupéré le corps et on l'a mangé. Ils l'ont découpé et après nous avons fait un barbecue avec" ajoute même le témoin.

Le président du parc confirme des "erreurs de recrutement" mais dément certaines accusations

Hugo Clément a invité Nicolas de Villiers, le président du Puy du Fou, à réagir. Comme l'a rapporté Le Parisien, Nicolas de Villiers a reconnu qu'il y aurait eu des "erreurs de recrutement" pour les cavaliers qui seraient violents avec les chevaux. En revanche, il a assuré que les dromadaires ne seraient plus drogués (donc ils l'étaient bien avant ?) : "Depuis huit ans, nous avons changé de méthodologie et les dromadaires peuvent désormais aller en scène, sans tranquillisant". Le président du parc a aussi démenti le tir de fléchettes sur des tigres ou encore l'utilisation d'un bâton électrique pour dresser les boeufs. En revanche, il n'a pas réagi sur la mort des animaux comme les chats qui seraient mangés par les rapaces ou encore l'agneau qui aurait été mis au congélateur vivant.