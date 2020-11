Prison Break : Michael gay dans la série ? Wentworth Miller répond aux idées des fans

Il y a quelques jours, Wentworth Miller a révélé qu'il ne comptait plus jouer son rôle de Michael Scofield dans Prison Break à l'écran. L'acteur, qui a fait son coming-out en 2013, l'a en effet annoncé, "Je ne veux plus jouer de personnages hétérosexuels. Leurs histoires ont déjà été maintes fois racontées". Une décision forte et importante, qui a néanmoins entraîné d'étranges réactions.

T-Bag et Michael en couple ? Coup de gueule de Wentworth Miller

Bien décidés à voir Prison Break se poursuivre, certains fans ont alors imaginé des scénarios pour contenter tout le monde. Or, comme Wentworth Miller l'a démontré sur son compte Instagram, ces idées sont plus blessantes et irrespectueuses qu'autre chose, "J'ai vu passer des dizaines de commentaires suggérant de voir Michael quitter Sara pour T-Bag. Ou que T-Bag pourrait venir chercher Michael. Est-ce vraiment possible que, pour certains, T-Bag = le représentant gay dans Prison Break ? Peut-être le SEUL représentant des gays à la télé dans leur propre monde ?"

L'interprète de Michael l'a confessé, alors que "des enfants et adultes queer ne feront jamais leur coming-out parce que cela signifie la mort dans leurs pays", il ne comprend pas leur façon de voir les choses, "Est-ce que T-Bag est vraiment le meilleur exemple qu'ils peuvent attendre / imaginer ?" On rappelle tout de même que T-Bag est un violeur et un meurtrier sans aucune morale...

Le vrai rôle des histoires

Puis, à travers ce coup de gueule, le comédien a rappelé pourquoi il était important pour lui de ne plus se cacher derrière des personnages hétéros et de raconter enfin des histoires qui résonnent réellement en lui, "Ce sont les histoires qui comptent. Vous ne savez jamais qui vous regarde, ni où. Je vous entends me dire 'Mec, calme-toi, ce n'est qu'une série'. Mais Hollywood n'est pas du genre à ne pas envoyer de message. Même quand on n'imagine pas que ce que l'on regarde a un message, il y en a toujours qui sont envoyés. Que ce soit à propos du genre, des sexes, des races, des rendez-vous, du pouvoir, de la politique..."

Wentworth Miller l'a enfin déclaré, le but n'est pas de mettre deux hommes, n'importe lesquels, en couple pour gagner des points. Ce qui compte désormais, c'est que "les séries deviennent plus importantes. Elles méritent plus de respect, de nuance, d'intention et de meilleures représentations".