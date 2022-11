Pretty Woman : une suite possible ? Pourquoi ça ne s'est jamais fait (et ça ne se fera sûrement jamais)

Depuis quelques années, Hollywood est en mode "faire du neuf avec du vieux". Plusieurs franchises ont fait leur grand retour avec de nouveaux films, des années après la sortie du premier volet. C'est par exemple le cas pour Hocus Pocus 2 et Il était une fois 2, sortis sur Disney+ en 2022. Une autre suite a aussi cartonné, cette fois au cinéma : Top Gun : Maverick, sorti 36 ans après le premier film, a été le succès de l'année. La preuve que, même des dizaines d'années après le premier volet, une suite peut vraiment être une succès. Pour autant, tous n'ont pas envie de faire revivre des films cultes. Si Dirty Dancing aura bientôt une suite, l'équipe d'une autre comédie romantique culte n'est pas très chaude pour une suite.

Pourquoi il n'y aura jamais de suite à Pretty Woman

Même 32 ans après sa sortie, Pretty Woman avec Julia Roberts et Richard Gere reste un film culte. A tel point qu'une comédie musicale a même vu le jour aux Etats-Unis. L'an dernier, une des stars du film avait évoqué une suite, et expliqué pourquoi elle ne se fera jamais. Il s'agit de Jason Alexander qui incarnait Philip Stuckey, l'avocat d'Edward dans le film. Ce dernier a confié à US Weekly qu'une suite avait été évoquée il y a des années, mais que ce n'est plus d'actualité.

Et pour cause, les acteurs voient en fait le film Just Married (ou presque), sorti en 1999 et dans lequel Julia Roberts et Richard Gere se donnent la réplique, comme une suite non officielle de Pretty Woman. "Même si ce n'est pas la même histoire, ils avaient l'impression que c'était une suite de Pretty Woman car c'était le même groupe de gens. Donc je ne pense pas qu'une suite soit possible" avait confié l'acteur.

Il y a déjà des années, les stars de Pretty Woman avaient évoqué une possible suite. En 2015, lors des 25 ans du long-métrage, le réalisateur Garry Marshall qui est décédé depuis, avait confié à People. "On s'était mis d'accord dès le début qu'il n'y aurait pas de suite. Cette histoire n'en a pas besoin." avait-il déclaré. En 2010, Julia Roberts, elle, avait déclaré : "Et puis qui a envie de voir un film sur une vieille prostituée ?". Quand on voit les choses comme ça...