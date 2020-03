Power saison 6 : Ghost toujours en vie ? L'incroyable théorie sur son "meurtre"

On l'a découvert dans le final de la saison 6 de Power - qui était également le dernier épisode de la série, c'est Tariq qui a tué Ghost. Une révélation qui a énervé de nombreux téléspectateurs, mais qui, à en croire la théorie d'un fan, serait également totalement fausse. Ou tout du moins en partie.

Selon lui, Tariq a bien tenté de tuer son père, mais Ghost aurait été plus intelligent que lui et aurait lui-même mis en scène sa propre mort. Dans une vidéo que vous pouvez découvrir dans notre diaporama, cet internaute à l'imagination débordante a ainsi mis en lumière quelques détails troublants.

Ghost plus intelligent que Tariq ?

Selon lui, Ghost - qui était toujours très minutieux, aurait découvert l'arme de Tariq et l'aurait échangée avec l'une des siennes en remplaçant ses balles par des balles à blanc. Cette théorie est portée par la mise en avant de quelques différences au niveau de l'arme, mais également par la scène où la mère de Tariq lui fait comprendre que son père est capable de trouver le pistolet et de comprendre le plan de son fils.

Impossible ? Peut-être pas. Toujours selon cet internaute, l'effet du sang causé par l'impact de la balle serait également suspect. Alors que Ghost précisait dans une précédente scène qu'un meurtre causé à une petite distance augmentait forcément les risques d'être éclaboussé par le sang, le vidéaste a rappelé que Tariq n'avait eu aucun problème à ce niveau-là. Aussi, le sang visible sur le corps de Ghost aurait en réalité été causé par une capsule cachée sous le costume...

De nombreuses zones d'ombre

Enfin, parmi les innombrables autres raisons apportées dans cette théorie, le vidéaste a pointé du doigt l'étrange comportement des secouristes. Alors même que Tariq sortait tout juste du bâtiment dans lequel il venait de tuer son père, une ambulance arrivait déjà sur place. Plus surprenant, personne n'a pu voir le corps sans vie de Ghost et aucune scène de funérailles n'a été dévoilée. Aussi, Ghost aurait tout simplement monté sa petite équipe de faux médecins pour mettre en scène sa propre mort/fuite et utilisé un autre cadavre pour le remplacer numériquement face à la paperasse.

Pour quelle raison aurait-il simulé sa mort ? Difficile à dire, même si on peut rappeler que Kanan - le mentor de Ghost, lui a toujours appris à avoir un coup d'avance. Et quand on sait que Ghost voulait que son fils aille à l'université, ce que racontera justement le premier spin-off de la série qui portera, comme par hasard, son nom, il n'est pas idiot de penser que les scénaristes ont encore plusieurs idées/surprises en stock...