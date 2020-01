Power saison 6 : un acteur menacé de mort après le meurtre d'un personnage

Qui a tué Ghost ?

On est en 2020 et des téléspectateurs ne savent toujours pas faire la différence entre la réalité et la fiction. L'humanité est-elle stupide ? Le coronavirus est-il la manifestation du karma ? Difficile à dire, mais une chose est certaine actuellement, c'est l'acteur Michael Rainey Jr qui souffre d'une telle situation.

Enorme événement de cette saison 6 de Power, diffusée sur Starz aux USA, James "Ghost" St. Patrick (incarné par Omari Hardwick) a récemment été tué. Or, si l'identité du coupable n'est pas encore officiellement connue, certains fans sont déjà persuadés qu'il s'agit de Tariq, le fils de Ghost et personnage de Michael Rainey Jr, la faute à une supposée version leakée des prochains épisodes.

Un acteur menacé de mort

Résultat, plutôt que de maudire Tariq et ruminer dans leur coin, les fans de Power ont préféré s'en prendre directement à son interprète en bombardant ses réseaux sociaux de critiques, insultes et menaces de mort. Une situation qui n'est malheureusement pas nouvelle dans le monde des séries (les acteurs de Game of Thrones en savent quelque chose), mais qui a surpris le comédien.

Sur Instagram, Michael Rainey Jr s'est ainsi mis en scène en photos de façon blasé/déçu et a déclaré en légende : "Ça c'est moi quand je parcours mes MP et que je tente de comprendre pourquoi je me tape 326 menaces de mort" (voir ci-dessous).

Heureusement, l'acteur ne semble pas trop mal vivre cette situation pour le moment, puisqu'il est toujours actif sur Instagram, là où de nombreuses autres stars n'auraient pas hésité à désactiver leurs différents comptes. Néanmoins, avec la suite de la série attendue dès ce dimanche 26 janvier aux USA, et donc la possible révélation sur le meurtrier de Ghost, les choses pourraient bientôt s'enflammer de façon nettement plus intense...