Power Book 2 : Kanan et Ghost de retour dans le spin-off sur Tariq ?

Dans quelques semaines, Starz débutera la diffusion de Power Book II: Ghost, le tout premier spin-off de la série Power centré ici sur la nouvelle vie de Tariq. Un projet très excitant sur le papier, qui verra l'histoire faire directement suite à la série originale et mettre en scène une version différente du héros incarné par Michael Rainey Jr.

De grands retours cette année ?

Le comédien l'a récemment confié, Tariq pourrait en effet profiter des prochains épisodes pour se rapprocher de son père dans sa façon d'agir. Une drôle d'ironie quand on connait sa relation avec Ghost, qui pose une question : cela signifie-t-il qu'une apparition du personnage d'Omari Hardwick est possible, que ce soit sous la forme d'une vision ou d'un flashback ?

Interrogé à ce sujet par Digital Spy, Michael Rainey Jr n'a étonnement fermé aucune porte, "Un retour de Ghost ? Peut-être. Je ne sais pas honnêtement. Je n'ai pas d'indice à ce sujet". De même, l'acteur a répondu, "Je ne sais pas !" concernant la possibilité de revoir Tommy Egan (Joseph Sikora) et Kanan Stark (50 Cent) à l'écran.

Cependant, quand on sait que le site anglais précise que le comédien a répondu en rigolant et que le tournage du spin-off est bouclé depuis un moment, ce qui signifie qu'il sait forcément tout de la saison à venir, il n'est pas idiot de s'attendre à une petite surprise cette année. Après tout, on s'en souvient, même mort Kanan était déjà réapparu lors de la saison 5 de Power sous la forme d'une vision...