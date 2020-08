Power - Book II Ghost : vengeance, argent, violence... trailer intense pour le spin-off sur Tariq

C'est en février dernier que les fans de Power ont dit au revoir à la série culte de Starz. Pourtant, cet univers si particulier est loin d'avoir dit son dernier mot. La chaîne américaine vient de le rappeler, c'est le 6 septembre prochain qu'elle débutera la diffusion de Power : Book II Ghost, le tout premier spin-off de la fiction.

Le spin-off de Power se dévoile

Au programme ? Cette série dérivée fera tout simplement office de suite directe à Power puisque l'on y suivra la nouvelle vie de Tariq à l'université et son combat pour innocenter sa mère, accusée du meurtre de Ghost. Malheureusement, cela pourrait l'amener à flirter avec le côté obscure en découvrant le monde de la drogue afin de pouvoir payer le meilleur avocat possible.

Un concept déjà cool sur le papier qui devrait nous en mettre plein les yeux à l'écran. On peut le découvrir dans la nouvelle bande-annonce, la recette de Power sera respectée à la lettre avec des magouilles, des coups bas, de la violence, des personnages charismatiques et mystérieux (Method Man et Mary J. Blige intégreront le casting), et surtout... une bande-son incroyable !

Certes, cette année 2020 est peut-être nulle, mais on a quand même le droit à de jolies surprises par instant. Vivement.