Poupette Kenza : son compte Snapchat supprimé, elle revient en force et explose un record !

Le 18 janvier 2023, Poupette Kenza s'est réveillée avec une mauvaise nouvelle. Celle qui était suivie par plus d'un million d'abonnés sur Snapchat a vu son compte définitivement sauter. "Je ne sais pas ce qui s'est passé mes poupettes, mais là, c'est fini. Le compte a été supprimé, il ne se remettra jamais. On m'a dit que je ne pourrai plus faire de compte. Donc à chaque fois qu'il y aura ma tête, ce sera supprimé. C'était mon réseau social préféré", a-t-elle déclaré anéantie sur Instagram.

Visiblement, la femme d'Allan a beaucoup de mal à accepter cette décision et à se faire à l'idée d'avoir perdu son lien avec ses fans via Snapchat. Pour elle, il est "impossible de dormir" ou bien "c'est comme si on m'avait arraché une partie de moi". Il faut dire que ce réseau social en particulier représentait une source de revenus pour la mère de famille. Néanmoins, certains internautes pensent que la réaction de Poupette Kenza est abusée et ils n'ont alors pas hésité à se moquer d'elle. "PTDRRR mais elle a perdu un compte snapchat ou un proche là ? Je suis en fou rire", "Elle pleure comme si elle avait perdu un proche, j'comprends pas", pouvait-on lire parmi les nombreuses réactions.

Poupette crée un compte TikTok

Après avoir perdu son compte Snapchat, Poupette a affirmé sur Instagram qu'elle ne comptait pas en rester là. "Peu importe ce que les gens disent, je me battrai pour vous, je ne vous abandonnerai jamais. J'essaye de trouver des solutions et de me remettre de cette injustice". C'est chose faite !