Snapchat tire à vue sur les influenceurs : après Poupette Kenza, c'est au tour de Milla Jasmine de se faire bannir

À qui le tour ? Il y a quelques jours, Poupette Kenza a perdu son compte Snapchat. Elle est apparue en larmes et complètement effondrée en story Instagram. "Je ne sais pas ce qui s'est passé mes poupettes, mais là, c'est fini. Le compte a été supprimé, il ne se remettra jamais. On m'a dit que je ne pourrai plus faire de compte. Donc à chaque fois qu'il y aura ma tête, ce sera supprimé. C'était mon réseau social préféré", a-t-elle déclaré en larmes, avant de continuer les post en mode déprime : "Impossible de dormir pour moi", "Rien ne sera plus jamais comme avant", "Maintenant, vous allez devoir faire sans moi...", "C'est comme si on m'avait arraché une partie de moi". Une réaction disproportionnée selon beaucoup d'internautes qui se sont rapidement moqués d'elle sur Twitter.

"Elle pleure comme si elle avait perdu un proche j'comprends pas", "Comment tu peux avoir des paroles pareilles alors qu'il y'a des gens qui sont malades ou qui ont perdu un proche ou des problèmes très graves... Tout ça pour une histoire de virtuel", "Elle a un cancer ou une autre maladie grave ? Elle a perdu un proche ? Pour un Snap cousine, respire., peut-on lire, entre autres, sur le réseau social.

Milla Jasmine perd aussi son Snap, Booba se moque d'elle

Le lendemain, Snapchat a encore frappé et a de nouveau fait sauter le compte d'une influenceuse très connue : Milla Jasmine. Une décision qui a beaucoup surpris celle qui a récemment annoncé être enceinte. En story, elle fait passer ça pour un bug, mais on sent que la situation la travaille quand même. "Bonjour la team, je suis dégoûtée, j'ai un gros bug snap. Je comprend pas... Si vous avez un contact à me partager svp. Et faite attention aux fakes. Pour l'instant, j'utilise que Insta en attendant de régler ça", a-t-elle tout d'abord écrit.

"J'ai quand même essayé de faire ma journée tranquille en attendant des réponses de Snap, mais je ne comprends pas... J'espère pouvoir trouver une solution rapidement pour retrouver mon snap et vous retrouver", a-t-elle poursuivi, avant de conclure : "Aujourd'hui, j'ai fait un nouveau cours d'accouchement. J'aurais bien voulu partager ça avec vous, mais j'ai pas trop le coeur aujourd'hui. Vous êtes + de 1 million à me suivre sur Snap tous les jours... degoutée".