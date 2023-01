"Elle pleure comme si elle avait perdu un proche" : Poupette Kenza effondrée après avoir perdu son compte Snapchat, les internautes se moquent d'elle

Poupette Kenza est l'une des influenceuses avec la plus grande fan base. Elle est suivie par plus d'un million d'abonnés sur Snapchat, ce qui fait d'elle la deuxième personnalité française avec le plus de followers sur l'application. Elle se place juste après Nasdas, qui a récemment dévoilé son salaire hallucinant grâce aux nouvelles pubs sur Snap.

Poupette Kenza perd son compte Snapchat

Pourtant, il y a quelques mois, la jeune maman avait pris la décision de quitter les réseaux sociaux suite au harcèlement dont elle a été victime. "Après une nuit blanche et une journée à vomir, on va mettre à l'honneur mes haters une dernière fois aujourd'hui avant que je m'en aille (...). Après 3 ans sur les réseaux, 3 ans à vous acharner à me faire passer pour ce que je ne suis pas, je vais me justifier une dernière fois avant de partir (...). Je veux juste vous décrédibiliser pour la misère que vous m'avez fait endurer et les mensonges (...). Je veux une vie de paix et tranquille, sachez aujourd'hui que vous m'avez vaincue et que je mets fin à 'poupette'", avait-elle affirmé.

"Maintenant, vous allez devoir faire sans moi..."

Des paroles en l'air puisqu'elle a rapidement fait son come-back. Mais malheureusement pour elle, elle a appris une très mauvaise nouvelle ce mercredi 18 janvier 2023. En effet, son compte Snapchat a sauté. Celle qui a reçu plusieurs critiques après son passage dans TPMP est apparue effondrée. "Je ne sais pas ce qui s'est passé mes poupettes, mais là, c'est fini. Le compte a été supprimé, il ne se remettra jamais. On m'a dit que je ne pourrai plus faire de compte. Donc à chaque fois qu'il y aura ma tête, ce sera supprimé. C'était mon réseau social préféré", a-t-elle déclaré, en larmes, en story Insta.

Plus tard, la femme d'Allan a continué de poster des stories en mode déprime : "Impossible de dormir pour moi", "Rien ne sera plus jamais comme avant", "Maintenant, vous allez devoir faire sans moi...", "C'est comme si on m'avait arraché une partie de moi", etc. Et cela lui a valu de nombreuses moqueries de la part des internautes.