Poupette Kenza quitte les réseaux : "Vous m'avez vaincue", "la calomnie m'a détruite"

Poupette Kenza quitte les réseaux

Si vous ne la connaissez pas, Poupette Kenza est une influenceuse qui est mariée, a un enfant et est enceinte de son deuxième enfant. Et si elle peut compter sur une grande communauté, elle a aussi plusieurs haters qui clashent souvent sa vie. Face au harcèlement en ligne, que subissent aussi d'autres influenceurs et qui a coûté la vie à Mava Chou, Poupette Kenza a décidé de quitter les réseaux.

Dans sa story Snapchat, elle a expliqué, très touchée : "Après une nuit blanche et une journée à vomir on va mettre à l'honneur mes haters une dernière fois aujourd'hui avant que je m'en aille". "Après 3 ans sur les réseaux, 3 ans à vous acharner à me faire passer pour ce que je ne suis pas, je vais me justifier une dernière fois avant de partir" a-t-elle indiqué, "Je veux juste vous décrédibiliser pour la misère que vous m'avez fait endurer et les mensonges".