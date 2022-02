Rayan sauvé ? L'enfant de 5 ans bloqué dans un puits au Maroc aurait enfin été sorti

Sa maman avait confié avec émotion, au média Le 360 à propos de l'accident : "Toute la famille s'est mobilisée pour le chercher jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il était tombé dans le puits". "Je garde espoir que mon enfant sortira de ce puits vivant" avait de son côté déclaré, ému, le père de Rayan à la télévision publique 2M, "Je remercie toutes les personnes mobilisées et celles qui nous soutiennent au Maroc et ailleurs". Un accident qui a mis l'enfant gravement en danger.

Les secouristes ont creusé un tunnel horizontal

Mais les secouristes, "des sapeurs du génie et topographes", sont arrivés rapidement comme l'a rapporté l'AFP, et ils ont commencé des travaux de forage pour sauver Rayan. Sauf que cette opération de sauvetage était particulièrement compliquée, avec des risques d'éboulement. Ils ont "travaillé sans interruption" et "dans des conditions difficiles" pour récupérer Ryan.

Après avoir tenté de descendre directement dans le puits, puis d'élargir le puits, les sauveteurs ont finalement trouvé une solution plus complexe mais plus sûre pour le petit garçon : ils ont creusé un tunnel horizontal de 3 mètres autour du puits. Et ils avaient réussi à lui transmettre de l'oxygène et de l'eau selon les médias locaux.