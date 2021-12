Pokémon : es-tu un(e) vrai(e) fan de ces petites créatures ? Le Quiz ultime pour le savoir

Depuis 1996, les Pokémon illuminent notre vie que ce soit à travers la série d'animation, les jeux vidéo, les peluches aussi mignonnes qu'impossibles à décrocher dans les machines à pinces ou encore au cinéma comme dans le film Pokémon - Detective Pikachu avec Ryan Reynolds.

Licence désormais incontournable, on te propose de tester tes connaissances sur Pokémon afin de savoir si tu as le niveau pour prendre la relève de Pierre et Ondine ou si tu ne vaux pas mieux qu'un membre de la Team Rocket. PikaChance !

>> Pokémon : une série en live-action se prépare avec Netflix et le showrunner de Lucifer ! <<