Plus belle la vie : malgré sa mort, Roland sera-t-il de retour dans le dernier épisode de la série ?

La scène était annoncée depuis des semaines, mais cela n'a pas empêché les téléspectateurs de connaître un terrible choc en la découvrant : c'est dans l'épisode du 3 octobre 2022 de Plus belle la vie que Roland a malheureusement trouvé la mort, victime d'un arrêt cardiaque sur la place du Mistral.

Un décès difficile à accepter pour les fans de la fiction quotidienne - notamment gâché par une séquence d'enterrement totalement ratée, d'autant plus que les adieux avec ce personnage emblématique sont désormais définitifs. Traduction ? N'espérez pas revoir le père de Thomas, d'une façon ou d'une autre, d'ici la fin de la série.

Roland ne reviendra pas avant la fin de PBLV

Ce n'est pas un secret, France 3 diffusera le dernier épisode de Plus belle la vie le 18 novembre prochain à l'occasion d'un prime exceptionnel. Or, si certains personnages cultes en profiteront pour effectuer leur grand retour comme Jérome Belesta (Laurent Orry) ou bien Samia (Fabienne Carat) - qui apparaîtront sous la forme de fantômes suite à leur mort en 2019 et 2021, ça ne sera pas le cas de Roland.

Interrogé par nos confrères d'Allociné sur la possibilité de revoir son personnage une dernière fois (fantôme, vision, flashbacks...) afin de boucler la boucle et tourner la page avec lui, comme elle s'était ouverte, Michel Cordes a malheureusement fermé la porte à cette idée. "La production m'avait dit que je pourrais peut-être revenir dans le prime en fantôme, a confié l'acteur. Mais finalement les auteurs ne l'ont pas fait." De quoi le décevoir ? A priori, pas vraiment, "Je pense que c'est très bien ainsi."

Il faut dire que si les fans regrettent la mort de Roland qui auraient espéré une happy ending pour lui, le comédien est à l'inverse très heureux de terminer la série de cette façon. Michel Cordes l'a récemment rappelé, la mort de son personnage est d'un symbolisme très fort : "Hubert Besson, qui a contribué a fabriquer Plus belle la vie, disait que c'était le personnage "totémique" du feuilleton. Le pilier de la série. Donc, si on supprime la tribu, on abat le totem. Moi je l'ai vécu comme ça en tout cas. Ça me paraît assez logique finalement."