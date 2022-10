"Un mort qui respire !" : ENORME fail pour l'enterrement de Roland dans Plus belle la vie, les fans blasés

Habituellement, il est de coutume de dire que l'on passe du rire aux larmes. Preuve que les créateurs de Plus belle la vie possèdent un don hors du commun, c'est finalement l'inverse qui vient de se produire cette semaine sur France 3. Après avoir fait pleurer tous les fans de la série ce lundi 3 octobre 2022 suite à la mort de Roland (Michel Cordes), ils ont en effet réussi à faire rire tout le monde ce 6 octobre 2022. Le twist ? Ce n'était pas du tout prévu.

Roland mort... respire dans son cercueil

Dans l'épisode 4633 diffusé ce jeudi, l'équipe de la fiction quotidienne a mis en scène les funérailles du papi préféré des téléspectateurs et du visage emblématique du Mistral. Or, ce qui avait été initialement pensé pour être une séquence émouvante et une nouvelle fois larmoyante a en réalité donné place à un concert de facepalm et grinçage de dents.

En cause ? Là où jouer un cadavre semble être la tâche la moins difficile pour un comédien étant donné qu'il suffit simplement de rester immobile, les yeux et la bouche fermés, Michel Cordes n'était visiblement pas à l'aise pour incarner un tel rôle. Oui, si Roland Marci était donc censé ne plus bouger dans son cercueil, son interprète a malheureusement de son côté eu le plus grand mal à ne pas respirer durant le tournage. Résultat, plusieurs fois dans l'épisode, on a pu griller quelques mouvements de gorge et de poitrine gonflée de sa part, pas du tout subtils (voir dans notre diaporama).

Les fans blasés par ce fail

Un fail mémorable qui est venu casser l'ambiance triste et lourde que tentaient de mettre en place les créateurs, qui s'est rapidement retrouvée au centre des moqueries sur les réseaux sociaux. Tandis que de nombreuses incohérences ont déjà été pointées du doigts ces dernières semaines au sujet de Roland (ses récents souvenirs qui ne collaient pas aux flashbacks d'un prime de 2016, les absences de Johanna et Lucas à l'enterrement), celle-ci ressemble un peu à la goutte de trop.

"Mais wtf ? Roland dans son cercueil il respire", peut-on lire sur Twitter, tout comme "On a tellement dû lui dire ne respire plus qu'il a fait ses plus grandes inspirations, ça a tout gâché sans déconner", "Ah le Rolland il est mort mais il respire bien intensément dans son cercueil mdr" ou encore, "Non mais je rêve il respire ! Ils vont l'enterrer vivant les cons".