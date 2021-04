Plus belle la vie : Ian Moss change de visage, les fans en colère

Nouvel acteur pour Ian Moss

Quelques semaines après avoir déçu de nombreux fans suite à la résolution de l'intrigue entourant Samia, l'ancien personnage de Fabienne Carat, les créateurs de Plus belle la vie ont à nouveau provoqué la colère d'une partie des téléspectateurs. En cause ? Le changement de visage pas du tout discret d'un personnage important.

Depuis 2018, Matt Mella incarnait avec brio Ian Moss, le fameux fondateur de l'entreprise GTS, société centrale dans les histoires de la série. Pourtant, on a pu le découvrir ce jeudi 15 avril 2021 sur France 3, le comédien a finalement laissé sa place à Samuel Brafman (vu dans Nos années pension, Eté 85) pour ce rôle. Une situation qui n'est en rien inédite - l'an passé c'est Coralie qui avait changé d'interprète en cours de route, mais qui frustre néanmoins énormément de personnes. Là où ce Mistralien s'est toujours montré ouvert et fascinant, il est aujourd'hui difficile pour les fans de se remettre à croire en ses intrigues.

Un changement qui perturbe

Premièrement - et cela n'a évidemment rien à voir avec le talent de Samuel Brafman, mais sa version de Ian Moss change énormément de celle de son prédécesseur. Entre sa propre interprétation et le matériel qui lui est donné à jouer, on a tout simplement le sentiment de suivre un nouveau patron de GTS.

Deuxièmement, c'est la paresse des créateurs qui énerve également les fans. Comme vous pouvez le constater ci-dessous, l'équipe de Plus belle la vie n'a pas fait beaucoup d'efforts au moment de recruter le remplaçant de Matt Mella. De fait, on a le droit à deux versions physiquement différentes pour un même personnage. Et forcément, cela ne facilite en rien l'attachement envers lui, ni la continuité de l'histoire.