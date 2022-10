Plus belle la vie : gros choc, Barbara est enceinte et on connaît déjà le père du bébé

Plus belle la vie prendra peut-être fin dans quelques jours (France 3 diffusera le dernier épisode le 18 novembre prochain), mais n'allez pas croire que les créateurs n'ont plus de rebondissements en stock. Alors que l'ultime prime sera marqué par la mise en scène de sept mariages (rien que ça), les derniers épisodes devraient également être bouleversés par une intrigue autour d'un nouvel arrivant très spécial.

Barbara enceinte, victime d'un déni de grossesse

Comme on peut le découvrir dans un extrait inédit de l'épisode 4652 qui sera programmé le 2 novembre 2022, Barbara va bientôt passer quelques examens médicaux après avoir constaté une inquiétante baisse de régime. Or, là où elle s'imaginera être simplement victime de stress et de fatigue suite à la préparation d'un concours, Gabriel va finalement lui annoncer une nouvelle qui va provoquer un tremblement de terre dans son quotidien.

"Ça n'a rien à voir avec du surmenage. T'es pas malade, t'es même en pleine forme, mais... t'es enceinte", va notamment lui révéler le mari de Thomas. Surprise par ce diagnostique, la jeune femme va dans un premier temps en rire, s'imaginant à une blague, "Bah non, ça c'est pas possible. Je peux pas être enceinte. Pour tout te dire, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de rapports. Donc techniquement..."

Toutefois, comme va ensuite le lui préciser Gabriel, cette grossesse n'aura rien de classique. Tandis que Barbara lui rappellera qu'elle est toujours réglée, le médecin va tout simplement lui expliquer : "T'es enceinte de six mois. (...) T'as les mêmes règles que d'habitude ? Ça s'appelle un déni de grossesse".

Qui est le père ?

Une situation lourde de conséquences puisque cela mettra de facto de côté la possibilité d'un avortement, mais qui pose également une question : qui est le père ? Sans grande surprise, même si l'extrait ne le précise pas, il devrait bel et bien s'agir d'Abdel. On s'en souvient, les deux ex ont récemment profité de la fin du printemps pour se rapprocher temporairement et faire quelques galipettes sous la couette. Et de début mai à début novembre, cela fait bien 6 mois...

Surtout, comme le dévoile le synopsis du dernier épisode : "Barbara (Léa François) essayera de récupérer son premier amour, Abdel (Marwan Berreni), alors qu'il est sur le point de se marier avec sa nouvelle copine". Un geste qui laisse clairement entendre qu'elle aimerait logiquement traverser cette nouvelle épreuve au côté du père de l'enfant. A suivre...