Plus belle la vie : Abdel et Barbara de nouveau en couple ? Grosse évolution à venir

Selon la rumeur du moment, Plus belle la vie devrait être annulée par France 3 d'ici la fin de l'année 2022. Si officiellement rien n'est encore acté et les négociations sont toujours en cours entre les producteurs et France Télévisions, officieusement en revanche, les créateurs semblent déjà sur le point de tourner la page de cette longue aventure.

De retour d'un couple culte au Mistral ?

Alors que le prochain prime dédié à la série quotidienne mettra en scène les retours de nombreux personnages cultes, les futurs épisodes classiques pourraient de leur côté permettre à un couple emblématique du Mistral de se retrouver. De qui parle-t-on ? De Barbara et Abdel.

Souvenez-vous, les personnages de Léa François et Marwan Berreni ont formé l'un des duos les plus mignons et appréciés de Plus belle la vie pendant près de six ans avant une séparation brutale en 2015 à la suite d'une histoire de tromperie. Et si les deux ex ne se sont jamais totalement éloignés depuis, se montrant même toujours attachés l'un à l'autre, les scénaristes pourraient finalement profiter de la fin imminente de la série pour les rapprocher.

Abdel et Barbara vont coucher ensemble

D'après les informations de Stars Actu, reprises par Allociné, Abdel et Barbara vont en effet prochainement faire croire... qu'ils sont mariés. Une situation improbable imaginée par l'avocat qui souhaitera à tout prix échapper aux avances de l'une de ses clientes, qui ne sera cependant pas sans conséquences pour leur relation. Au contraire, prêts à tout pour être les plus crédibles possible, les deux ex devraient vite se prendre au jeu au point... de coucher ensemble.

De quoi officialiser le retour de ce couple ? Etant donné que l'on parle de Plus belle la vie, n'espérez pas une conclusion aussi simple. Selon les premiers détails, Barbara et Abdel devraient dans un premier temps être gênés par cette situation et acter qu'il n'y a plus d'alchimie entre eux. Néanmoins, Thomas va de son côté se montrer persuadés que cette histoire est loin d'être terminée et qu'elle cache encore de belles choses (des paroles qui pourraient ne pas passer inaperçues), tandis que les résumés de Star Actus laissent entendre que le duo sera finalement "perdu" quant à son avenir.

Bref, il est encore trop tôt pour savoir si Abdel et Barbara vont réellement se remettre en couple, mais l'espoir est de nouveau permis ! On croise les doigts.