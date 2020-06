Plus belle la vie : France 3 annonce une mauvaise nouvelle aux fans

La fin des rediff pour Plus belle la vie

Durant le confinement imposé par le gouvernement afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, le tournage de Plus belle la vie s'est logiquement arrêté et le stock d'épisodes inédits de la série s'est donc vidé. De fait, France 3 n'a à l'heure actuelle pas d'autre choix que de proposer des rediffusions aux téléspectateurs afin de continuer à faire vivre la fiction sur nos écrans et calmer la frustration des fans.

Problème, on vient de l'apprendre aujourd'hui, ces rediffusions vont prochainement cesser. A en croire les informations d'Allociné, Plus belle la vie disparaîtra en effet de l'antenne le 22 juin prochain et sera remplacé par le programme Jouons à la maison présenté par Alex Goude.

Le retour officiel se prépare en coulisses

Une surprise ? Pas tant que ça. Premièrement, les audiences des rediffusions de Plus belle la vie étaient loin d'être satisfaisantes, là où le jeu d'Alex Goude a rapidement trouvé son public. Deuxièmement, maintenant que le tournage de la série quotidienne a pu reprendre, France 3 va enfin pouvoir se refaire un stock d'épisodes inédits.

Or, comme l'a confié Sophie Gigon (directrice des fictions de journée à France Télévisions) au Parisien, la chaîne envisagerait la diffusion de ces nouveaux épisodes dès le mois de juillet. Aussi, en arrêtant d'ici quelques semaines les rediffusions, il sera plus facile pour France 3 de faire la promotion du retour officiel de Plus belle la vie cet été, sans risquer de perturber les fans les moins connectés qui pourraient ne pas comprendre pourquoi deux intrigues différentes se chevauchent. Frustrant mais malin.

Pour l'anecdote, la diffusion des épisodes inédits d'Un si grand soleil sur France 2 a repris ce lundi 1er juin, tandis que le retour de Demain nous appartient est attendu le 15 juin sur TF1.