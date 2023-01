Plus belle la vie : comment France 3 espère (enfin) remplacer sa série culte

En 2022, France 3 a signé la fin d'une ère historique. La deuxième chaîne du groupe France Télévisions a décidé de ne pas renouveler Plus belle la vie pour une saison 19. La série s'est arrêtée après 4 665 épisodes le vendredi 18 novembre. Alors qu'un projet de relance de Plus belle la vie se dessinait sur internet, France 3 s'est mise en quête de remplacer sa série culte avec un programme de cuisine. Mory Sacko, révélé par Top Chef sur M6, a été propulsé à 20h20 en semaine avec Cuisine ouverte.

Des déceptions en série pour France 3

Cuisine ouverte a été loin d'atteindre les scores de Plus belle la vie. Face à des audiences insuffisantes, la 3 a été contrainte de revoir sa stratégie. La chaîne publique a choisi de confier son 20h20 aux 100 lieux qu'il faut voir dès le lundi 2 janvier 2023. Là encore, le succès n'a pas été au rendez-vous.

Alors qu'une émission autour des Jeux olympiques de Paris 2024 avait été annoncée dans cette case, France 3 dégainera une nouvelle offre à 20h20 dès ce lundi 30 janvier. Exit Les 100 lieux qu'il faut voir, Jean-Luc Lemoine aura la lourde tâche de faire oublier PBLV avec Samedi d'en rire.

Jean-Luc Lemoine à la place de PBLV avec Samedi d'en rire

Samedi d'en rire, qui enchaîne les succès d'audience le week-end en début d'après-midi, sera déclinée en quotidienne pour s'étendre entre 20h20 et 20h50. L'émission, où Jean-Luc Lemoine est accompagné de Nadège Beausson-Diagne, Yoann Riou et Marc Toesca, distillera une sélection des meilleurs moments de l'humour et des chansons d'hier à aujourd'hui.

Jean-Luc Lemoine s'est confié sur ce nouveau défi à Télé Loisirs. "On est ravis de cette preuve de confiance, car cela va offrir une belle exposition au programme. Il s'agira d'une version courte et remontée du samedi midi. On y va sans pression, avec beaucoup d'envie et on va essayer de faire de notre mieux", a expliqué l'ancien complice de Cyril Hanouna dans TPMP sur C8.

"On ne m'a pas fixé d'objectif d'audience"

L'animateur a assuré que sa chaîne ne lui avait fixé aucun objectif d'audience. "On espère évidemment faire de bons scores. Je fais de la télé depuis assez longtemps pour connaître ce couperet...", a-t-il précisé. Jean-Luc Lemoine et l'équipe de Samedi d'en rire parviendront-ils à se hisser au rang de digne successeur de Plus belle la vie sur France 3 ? Affaire à suivre...