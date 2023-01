"C'est un coup dur" : le rêve d'un retour de Plus belle la vie détruit ? La série fait face à une très mauvaise nouvelle

C'est la fin du Mistral

Le 18 novembre, le coeur des fans de Plus belle la vie se brisait avec la diffusion du tout dernier épisode de la série quotidienne sur France 3. Cette semaine, ce petit organe légèrement vitale se retrouve cette fois-ci piétiné pour la pire des raisons. C'est le site Actu Marseille qui vient de dévoiler la triste nouvelle : les décors de la place du Mistral, ce centre-ville fictif imaginé par les créateurs, est en cours de destruction.

Comme l'a confié Jean-Marc Coppola - adjoint à la culture à la ville de Marseille, la fin du bail des studios de la Belle de Mai où était tournée la fiction était actée pour mars 2023 et Newen [société de production] n'avait pas d'autre choix que de se séparer du célèbre Mistral. A l'inverse de certains autres décors plus classiques, "le reste de la place n'était pas transposable" et il n'était donc pas possible de la préserver en la mettant au chaud dans un autre hangar en attendant une éventuelle reprise de la série.

Le retour de Plus belle la vie annulé avec cette destruction ?

Une destruction qui était redoutée par tout le monde, à commencer par Florence Demay, la porte-parole du collectif Plus belle la vie 2.0 formé par d'anciens acteurs et techniciens qui se battent actuellement pour faire ressusciter la série ailleurs. "C'est un coup dur, a-t-elle ainsi confié, alors que l'espoir d'une sauvegarde était pourtant réel. Le démantèlement de la place du Mistral a débuté ces derniers jours malgré les ouvertures que la mairie nous avait annoncées verbalement en décembre, mais qui ne semblent pas avoir été suivies d'effets."

Toutefois, si Florence Demay demande aujourd'hui aux fans de "faire le deuil d'un décor auquel nous étions tous attachés", elle a également tenu à préciser que cette déception ne marquait pas pour autant la fin du combat du collectif, "N'oublions pas que ce sont les personnages qui comptent avant tout". Autrement dit, ce reboot - qui pourrait voir le jour en ligne sur une plateforme dédiée, pourrait amener les héros vers des décors nouveaux, afin d'explorer de nouvelles problématiques et "redonner de la modernité" à l'ensemble.

Comment la place pourrait finalement revenir

Surtout, malgré ce funeste destin, elle n'a pas démenti un possible retour du Mistral, "un décor, ça peut se reconstruire". Alors non, dans le cas où Plus belle la vie reviendrait réellement, il est peu probable que la nouvelle équipe s'amuse réellement à rebâtir cette place à l'ancienne. En revanche, d'après le site, c'est du côté du Mandalorian de Disney+ que tout ce petit monde pourrait lorgner.

Comment ? Tandis que la place aurait été numérisée avant sa destruction, celle-ci pourrait être recréée numériquement afin d'être utilisée en direct sur les plateaux à travers la nouvelle technologie LED surnommée "Le Mur" qui vient remplacer les fonds verts et offrir aux acteurs une meilleure immersion (voir ici). On croise les doigts.