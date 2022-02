Plus belle la vie : bientôt un retour de Hugo et Elodie Castel ? "C'est en discussion"

Théo Curin prêt à revenir au Mistral

On a pu le découvrir à l'écran, peu de temps après leur arrivée au Mistral, Hugo et Elodie ont déjà fait leurs valises et quitté Plus belle la vie ce mercredi 2 février 2022. En effet, consciente de ne plus être en sécurité à Marseille après son récent kidnapping, l'héroïne incarnée par Stéphanie Pasterkamp a préféré fuir la ville afin de retrouver un semblant de vie normale et ne pas mettre le reste de sa famille en danger.

Un départ logique auquel s'est étonnamment associé son fils qui refusait de la voir partir seule. Néanmoins, comme vient de le confier Théo Curin - son interprète, cela ne signifie pas pour autant que la porte à un retour d'Hugo est fermée, bien au contraire. "Un retour ? C'est en discussion, a-t-il tenu à assurer auprès de Télé-Loisirs. J'ai des projets en début d'année [il va tourner un numéro d'Echappées Belles en Thaïlande, ndlr] mais il se peut que je revienne un peu plus tard." De quoi redonner le sourire à quelques fans.

La production ouvre la porte au retour des Castel

Quand ? Pour quelle histoire ? Malheureusement, le mystère reste encore entier. Egalement interrogée par Télé-Loisirs, la production a rappelé que ce n'était pas le sujet du moment dans les coulisses de la fiction quotidienne, "Tout est toujours entre les mains des auteurs et rien n'est encore écrit. Cela dépendra aussi des disponibilités de Théo Curin et Stéphanie Parsterkamp". Bref, le timing n'est pas le bon aujourd'hui.

Malgré tout, les producteurs l'ont promis, ils restent les premiers à vouloir faire revenir le duo au Mistral et devraient donc tout faire pour permettre une telle happy ending dans le futur, "La porte est évidemment ouverte. Espérons que les planètes s'alignent."

Patience + croisement de doigts avant, on l'espère, une belle surprise.