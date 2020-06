Plus belle la vie : Barbara et Léo en danger ? "Ils vont affronter d'inquiétantes péripéties"

Léo heureux pour Barbara...

Quand Plus belle la vie reprendra le 29 juin prochain sur France 3, Barbara réservera une énorme surprise à tous ses proches. De retour au Mistral après des mois d'absence liée à un voyage, l'héroïne incarnée par Léa François sera en effet accompagnée... d'un bébé. Plus étonnant encore, un bébé qui ne sera pas le sien. Une situation bizarre ? Oui, mais qui ne devrait pourtant pas intriguer Léo, le père de Barbara.

Dans une interview accordée à Télé Star, Pierre Martot - l'interprète de Léo, a dans un premier temps confessé, "Il va d'abord être surpris puisqu'elle ne l'a pas prévenu", avant de finalement préciser, "Il va donc être un peu inquiet. Puis à la découverte de ce mystérieux bébé, Léo va être très heureux de devenir grand-père et de voir sa famille s'agrandir. Car il est assez seul". Oui, aussi étrange que cela puisse paraître, son sixième sens de flic ne va mystérieusement pas fonctionner ici... Les effets secondaires du confinement ?

... mais dangers à venir pour le duo

Néanmoins, si Léo ne sera donc pas le premier à s'interroger sur l'identité de ce bébé, la réalité devrait rapidement le rattraper et l'obliger à réagir afin d'aider sa fille, possiblement coupable d'un enlèvement, "Léo va devoir mener une enquête pour sortir sa fille des difficultés dans lesquelles elle s'est fourrée. En tant que flic, il va se retrouver juge et partie dans une drôle d'affaire. C'est une intrigue très excitante !" a-t-il ainsi expliqué. Et visiblement, cette histoire n'aura rien de normale et pourrait voir la situation s'intensifier au fil des jours, "Ils vont devoir affronter d'inquiétantes péripéties."