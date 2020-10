Plus belle la vie : après Fabienne Carat, un nouvel acteur déjà sur le départ ?

Vous avez du mal à apprécier Valentin Carrier, le petit nouveau du Mistral ? C'est normal. Du propre aveu de David Ban, son interprète, cet étonnant milliardaire "peut sembler désagréable de prime abord". Cependant, le comédien de Plus belle la vie l'a aussitôt précisé à Télé 7 Jours, une belle évolution de ce personnage est à attendre, notamment grâce à Laetitia Belesta (Caroline Riou).

Un personnage parti pour rester ?

Selon David Ban, voir la femme du ménage ne pas céder à ses caprices va lui remettre la tête à l'endroit et le réveiller d'une étonnante façon. "C'est un homme d'affaires, il a la gagne" a révélé l'acteur, sous-entendant ainsi qu'il n'est pas du genre à se laisser abattre et qu'il pourrait au contraire rebondir pour lui faire changer d'avis sur lui, "Ce petit amusement finira par le toucher au point de vouloir embarquer Laetitia dans son univers".

Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien une nouvelle histoire d'amour improbable qui pourrait donc se former sous nos yeux. On peut d'ailleurs déjà le découvrir dans un extrait inédit de l'épisode 4143 qui sera diffusé le 4 novembre prochain (voir ci-dessous), la relation entre Valentin et Laetitia pourrait rapidement passer à un niveau supérieur. De quoi comprendre que ce milliardaire pas comme les autres est bien parti pour rester un moment à l'écran ? "Tout dépendra des retours des fans. J'espère qu'ils vont adorer le détester !"

On croise les doigts pour lui tant Valentin a effectivement un potentiel à exploiter.