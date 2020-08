Bientôt un concert de rap en drive-in à Paris avec PLK et Hamza

La reprise des concerts, ce n'est pas pour tout de suite. A la mi-août, le Premier ministre Jean Castex annonçait que les rassemblements de plus de 5000 personnes seront interdits jusqu'au 30 octobre. Une décision qui met les artistes mais aussi les professionnels de l'événementiel sur le carreau. M. Pokora a par exemple annoncé l'annulation de sa tournée et de nombreux concerts sont toujours en suspens. Mais concert peut aussi rimer avec sécurité. Si, si !

Un concert de rap en drive-in

La preuve, les fans de musique pourront bientôt profiter d'un concert depuis leur voiture. En effet, une dizaine d'artistes va se retrouver pour un show exceptionnel prévu le 12 septembre prochain entre 17h et 21h. Ce concert en drive-in, une première à Paris, rassemblera des rappeurs dont PLK, Leto, Hamza, N'Seven7 ou encore DJ Lord Issa. Le plus ? Ce show sera totalement gratuit ! Il n'y aura cependant pas de places pour tout le monde : 500 spectateurs sont attendus, répartis dans 125 véhicules au Paris Event Center, Porte de la Villette. Il faudra s'inscrire pour pouvoir s'y rendre et vous pouvez déjà découvrir plus d'infos sur l'événement sur le site internet du show.

Pour ceux qui n'auront pas la chance d'y assister physiquement, vous pourrez aussi le suivre en ligne sur la plateforme Radar. De quoi satisfaire tout le monde et, espérons, lancer la mode des concerts drive-in à Paris.