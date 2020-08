Les rassemblements de plus de 5000 personnes interdits jusqu'à fin octobre

Face à un relâchement des mesures sanitaires, que ça soit au niveau du port du masque ou des rassemblements (plus de 10 000 personnes étaient présentes à une rave party en Lozère le week-end dernier), le gouvernement a décidé d'agir et de serrer la vis. C'est lors d'une visite de l'unité Covid-19 au CHU de Montpellier que le Premier ministre Jean Castex a annoncé plusieurs mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Alors qu'ils devaient être à nouveau autorisés à partir du 15 août, les rassemblements de plus de 5000 personnes resteront interdits, et ce jusqu'au 30 octobre. "Des dérogations préfectorales resteront possibles, après vérification de l'application des consignes sanitaires", a-t-il précisé.

Jean Castex a annoncé plusieurs mesures anti-coronavirus

Ce n'est pas tout : il a également fait part de sa volonté "d'améliorer l'accès aux tests notamment pour les personnes présentant des symptômes de la maladie et pour les populations à risque" et d'étendre "le plus possible l'obligation du port du masque dans les espaces publics". Il souhaite d'ailleurs renforcer les contrôles "sur le respect de l'ensemble des règles destinées à prévenir la propagation du virus" comme le port du masque, désormais obligatoire dans les lieux publics clos et en extérieur dans de plus en plus de villes.

Une situation liée à l'épidémie de Covid-19 préocuppante

Des mesures qu'il justifie par une augmentation des cas ces derniers jours : "En France, la situation liée à l'épidémie de Covid-19 s'est dégradée ces derniers jours. Depuis deux semaines, la situation épidémiologique évolue dans le mauvais sens. Le nombre des hospitalisations et d'admission en service de réanimation repartent à la hausse. 25 nouveaux clusters sont identifiés chaque jour, contre environ 5 par jour il y a trois semaines. Tout cela est préoccupant". Espérons que ces mesures suffisent et qu'on n'en vienne pas au 4e scénario envisagé par l'exécutif, à savoir le reconfinement généralisé...