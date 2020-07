Jean Castex nommé Premier ministre : ce qu'il faut savoir sur le remplaçant d'Edouard Philippe

Il a rédigé le plan de déconfinement

Jean Castex fait partie des nombreuses personnes à avoir rédigé le plan de déconfinement du gouvernement d'Emmanuel Macron. Avec l'aide des ministres, de hauts fonctionnaires et d'anciens directeurs généraux de la Santé, le remplaçant d'Edouard Philippe a même été le coordinateur de la stratégie de ce plan de déconfinement en France. En clair, il est prêt à gérer en temps de crise et connaît déjà les réunions interministérielles. En cas de problème, cela l'aidera certainement. Et si le président de la République décide de reconfiner à cause d'une supposée deuxième vague de coronavirus, Jean Castex pourra de nouveau se pencher sur le dossier avec rigueur et expérience.

Il a été conseiller de Nicolas Sarkozy (et pas que)

Avant d'être nommé Premier ministre d'Emmanuel Macron, Jean Castex a été directeur de la Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) au ministère de la Santé et des solidarités, directeur de cabinet de Xavier Bertrand au ministère de la Santé, puis au ministère du Travail, et avait aussi été conseiller social de Nicolas Sarkozy quand il était président. Celui qui a fait l'ENA avait aussi été secrétaire général adjoint de l'Elysée. Et même s'il n'a jamais été ministre, il a failli l'être il y a peu de temps. En effet, Emmanuel Macron aurait pensé à Jean Castex pour le ministère de l'Intérieur avant de finalement choisir Christophe Castaner. Sans oublier que depuis 2008, il est aussi maire de Prades, dans les Pyrénées-Orientales (il a été réélu le 15 mars 2020). Franck Louvrier, ancien conseiller du chef de l'Etat, avait d'ailleurs déclaré au sujet d Jean Castex que c'est "un vrai couteau suisse, il a des connexions un peu partout, il sait faire ce qu'il faut faire au bon endroit" comme l'a rapporté BFM TV.

Il fait partie des politiques les mieux payés en France

"Ses revenus ont nettement progressé depuis l'arrivée au pouvoir de l'équipe Macron, où il compte beaucoup d'amis" a révélé Vincent Jovert dans le Nouvel Obs. Jean Castex gagnerait ainsi 160 000 euros net par an depuis qu'il a été nommé délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris. Un poste qu'il devra donc quitter mais qu'il avait encore en avril 2020. A noter que cet énorme salaire est encore plus élevé que celui du Président.