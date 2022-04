Pixel War : menée par Kameto, la France s'impose dans cette guerre créative aussi folle que kiffante

La France menée par Kameto impressionne

A ce sujet, alors que la France est déjà championne du monde de football, elle a à nouveau imposé à tous sa domination lors de cet événement. Oubliez Mbappé ou Griezmann, c'est le streameur Kameto qui a cette fois-ci endossé le rôle de leader d'une armée de centaine de milliers d'internautes. A travers de nombreux live aussi fous qu'impressionnants - et aidé à l'occasion d'autres influenceurs à succès comme Locklear, Ponce ou Inoxtag, Kameto a su motiver et diriger d'une main de fer ses abonnés afin de les mobiliser comme jamais.

Résultat ? Grâce à sa détermination et malgré les attaques venues de l'étranger, cette "petite" équipe a tout donné pour faire rayonner le drapeau français sur cette toile, mais également nos plus grands monuments. Comme quoi ? L'arc de Triomphe bien sûr, mais également un portrait de Zinédine Zidane, la cover de PNL ou encore Ratatouille ! De quoi dégoûter les Américains et Espagnols, impressionnés par la puissance de cette communauté (pendant longtemps, nos voisins pensaient que cette armée 2.0 était uniquement composée de bots), et nous offrir des moments uniques, épiques et inoubliables !