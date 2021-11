ZEvent 2021 : 10 millions d'euros de dons et un record historique sur Twitch pour ZeratoR

Du jeudi 28 octobre 2021 au 1er novembre 2021 s'est tenue la 6ème édition du ZEvent. De quoi s'agissait-il ? D'un marathon caritatif organisé sur la plateforme Twitch durant lequel de nombreux influenceurs se sont succédés en live sur plusieurs chaînes afin d'y faire le show lors de parties de jeux vidéo ou autres dans le but de récolter un maximum de dons auprès de leurs différentes communautés. Et cette année, cet événement était organisé au profit de l'organisation Action Contre La Faim.

10 millions d'euros de dons pour le ZEvent 2021

Un rendez-vous annuel toujours très attendu du public, qui nous a offert une nouvelle soirée d'anthologie. Et pour cause, après un démarrage record, le Zevent 2021 a pris fin d'une façon historique. Ce lundi 1er novembre 2021, à 00h46, le marathon caritatif organisé par ZeratoR et animé par les plus grands streamers de France comme Gotaga, Domingo, ou encore MisterMV, Maghla et Jeel, a tout simplement passé un palier de dons aussi fou qu'inimaginable.

Ainsi, après avoir récolté 1 million de dons en 2018 pour Médecins sans frontières et 5,7 millions d'euros en 2020 pour Amnesty International, c'est la barre des 10 millions d'euros de dons qui a été franchie ce week end. Pour être plus précis, c'est la somme de 10 064 480€ qui était affichée au moment de la clôture du marathon. Un résultat hallucinant qui montre la générosité de ces influenceurs qui ont tout donné pendant ces 4 jours, à travers des défis qui resteront dans les mémoires (on se souviendra longtemps des exploits de Inoxtag notamment), mais également celle de leurs différentes communautés qui ont encore une fois répondu présent.

Un record sur Twitch

Et si cette cagnotte ne marque malheureusement pas un record de dons en France (rendez-vous en 2022 pour aller encore plus loin ?), elle est néanmoins à l'origine d'un véritable événement historique. En effet, alors que tous les vidéastes s'étaient réunis sur la chaîne Twitch de ZeratoR afin de célébrer ensemble le cap des 10 millions d'euros de dons, ils ont ramené avec eux leurs fans. Résultat ? Le live de ZeratoR a, le temps de quelques minutes, été suivi par plus de 720 000 personnes (aux alentours de 1h du matin, on le rappelle !), ce qui constitue tout simplement le record de France !

Un record mérité pour l'homme à l'origine de toute cette belle histoire. Bravo à lui et à toute l'équipe du ZEvent. On vous laisse avec ces images désormais historiques !