ZEvent 2021 : le marathon caritatif des streamers bat déjà un record totalement fou !

C'est désormais une tradition annuelle, les plus grands streamers de France sont actuellement réunis du 29 au 31 octobre 2021 pour le ZEvent. De quoi s'agit-il ? D'un marathon caritatif organisé sur la plateforme Twitch durant lequel les influenceurs se succèdent en live pendant 3 jours afin de récolter un maximum de dons. Et cette année, c'est en faveur de l'organisation Action Contre La Faim que l'événement est mis en place.

Déjà un record pour le ZEvent 2021

Un marathon désormais incontournable et très important, qui se retrouve déjà au centre d'un formidable exploit. Lancé ce vendredi 29 octobre 2021 à 18h, cette 6ème édition du ZEvent n'a en effet attendu que 6h pour battre un incroyable record. Là où le marathon de 2020 avait récolté près de 5,7 millions d'euros en trois jours, celui de 2021 a déjà réussi à passer la barre du million d'euros hier soir, juste avant minuit. Pour bien se rendre compte de cette folie, sachez que cette barre symbolique avait été franchie dans la soirée du samedi en 2020, aux alentours de 19h, soit plus de 24h après le début de l'événement...

Une rapidité hallucinante et émouvante qui montre bien la puissance et générosité de la communauté de tous ces streamers, et qui laisse logiquement espérer une cagnotte finale encore plus élevée que les années précédentes. Malgré quelques bugs rencontrés en chemin ces dernières heures (problèmes de connexion internet, serveurs de la plateforme de dons pas assez solides), ZeratoR, Domingo et tous les autres sont bien décidés à ne rien lâcher et à une nouvelle fois tout donner pour la bonne cause.

A l'heure où l'on écrit ces lignes (samedi 30/10/2021 - 11h50, la cagnotte est de 1 333 000€).