Pierre Niney raconte sa rencontre malaisante avec Jennifer Lawrence et c'est très drôle (et gênant)

On peut s'appeler Pierre Niney, être le lauréat d'un César, faire des millions d'entrées au cinéma et avoir de nombreux films et séries cultes à son actif (Yves Saint Laurent, Frantz, Sauver ou périr, OSS 117, Le Flambeau), cela n'immunise malheureusement pas contre ces petits moments de honte et de lose légendaires.

Et comme l'a confié le comédien à l'occasion d'un live sur TikTok, il a été servi lors d'une édition récente du Festival de Cannes et de sa rencontre avec l'une des plus grandes stars d'Hollywood : Jennifer Lawrence (Hunger Games).

>> McFly, Carlito et Pierre Niney : leur délire sur Feuille-Man avance réellement, un vrai film sur les rails ? <<



La rencontre gênante entre Pierre Niney et Jennifer Lawrence

Alors qu'il la décrit comme "la femme de [sa] vie", Pierre Niney n'a pas caché qu'il n'était pas bien au moment d'aller l'aborder, "Je tremblais des genoux". La raison ? Il savait qu'il y avait une chance pour que son rêve tourne au cauchemar.

"Je ne voulais pas aller lui parler parce que j'étais gêné et j'ai toujours peur d'être déçu de la rencontre, que ça ne se passe pas bien, que [la personne] ne sache pas qui je suis", a-t-il admis. Or, il la précisé presque blasé, "J'aurais dû m'écouter". Aïe.

Un égo boosté pour l'acteur...

Mais alors, qu'est-ce qui l'a dans un premier temps motivé à aller à l'encontre de sa règle ? "J'ai eu un égo boost parce que Julianne Moore, immense actrice, vient me voir, me tape sur l'épaule pendant que je suis en train de manger à ce déjeuner où il n'y a que des stars et elle me dit, "Oh j'ai vu Yves Saint Laurent dans l'avion, j'ai adoré, vous avez fait un travail magnifique...' Je suis en égo boost six mille !"

De fait, soulagé de voir qu'il n'était finalement pas un nobody à Cannes, il s'est senti pousser des ailes et prêt à partir à la rencontre de la star de X-Men et Happiness Therapy : "Je me dis que je vais aller parler à Jennifer Lawrence, les gens voient qui je suis, c'est énorme."

Problème ? Il ne s'est clairement pas adressé à la bonne personne pour ça. Après avoir repéré un producteur français qui bosse aux USA, il lui a en effet demandé de lui présenter l'actrice. Malheureusement pour lui, il n'avait pas prévu ce qui allait se passer ensuite.

... percuté par un malaise cauchemardesque

"Tout est gênant. Il parle super mal anglais alors qu'il est producteur aux États-Unis, ce n'est pas possible, a-t-il déploré en imitant l'horrible accent du producteur. Catastrophe. C'est le pire truc qui puisse t'arriver, être mal introduit auprès d'une énorme star".

Aussi, ce qui devait arriver arriva, étant donné que Jennifer Lawrence n'avait rien compris et qu'elle se sentait perdue, le poids du malaise serait directement venu s'écraser sur leur face-à-face : "Elle me regarde et elle fait... "Salut". Elle est mal à l'aise, je suis mal à l'aise aussi. Je lui tends la main et je lui bafouille, "Sa...salut, je suis un gra...grand f...fan de votre tra...travail'"

Mais ce n'est pas le pire (oui, il y a effectivement encore plus gênant et improbable dans cette histoire). Alors qu'elle venait de lui tendre la main en retour, un énorme fail qui n'arrive qu'une fois tous les mille ans se serait étonnamment produit : "On se serre la main... avec le dos ! Et on ne rectifie pas. N'importe quel être humain normal aurait [refait une vraie poignée] et se serait serré la main normalement, mais nooon."