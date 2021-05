Perrie Edwards enceinte : après Leigh-Anne Pinnock, la star des Little Mix annonce sa grossesse

Perrie Edwards est en couple depuis 2017 avec le footballeur Alex Oxlade-Chamberlain qui évolue à Liverpool. La star des Little Mix a aussi été en couple entre mai 2012 et août 2015 avec Zayn Malik qui, lui, est papa d'une petite Khai, née en septembre 2020, avec la mannequin Gigi Hadid.

Leur manager est aussi enceinte !

Une double bonne nouvelle donc pour les fans des Little Mix qui ont célébré cette annonce sur les réseaux sociaux. Et coïncidence ultime, Sam, la manager du groupe, est elle aussi enceinte ! Elle a posté sur son compte une photo montrant son ventre rond ainsi que ceux de Leigh-Anne et de Perrie :