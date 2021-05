Leigh-Anne Pinnock enceinte : la star de Little Mix annonce sa première grossesse

Leigh-Anne future maman

Incroyable mais vrai, même en période de crise sanitaire mondiale où le monde se retrouve à l'arrêt, les bonnes nouvelles sont capables d'exister. Et celle-ci, on la doit à Leigh-Anne Pinnock, la chanteuse issue du groupe Little Mix. "On a rêvé de ce moment pendant si longtemps et on n'arrive pas à croire que ce rêve est enfin en train de devenir réalité. On a hâte de te rencontrer" a-t-elle ainsi déclaré sur son compte Instagram ce mardi 4 mai 2021.

Mais de quoi parle-t-elle ? Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, la star de 29 ans est tout simplement enceinte de son premier enfant. Et le moins que l'on puisse dire en découvrant ses magnifiques photos prises spécialement pour cette annonce, c'est que cette grossesse la fait rayonner. Si rien ne surpassera les clichés de Beyoncé en 2017, le photoshoot n'en reste pas moins très joli.