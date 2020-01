Penny Dreadful - City of Angels : Natalie Dormer dévoile les secrets de Los Angeles dans le spin-off

Penny Dreadful, l'excellente série portée par Eva Green, Josh Hartnett et Timothy Dalton, n'aura pas de suite, mais elle va bientôt donner naissance à un spin-off. Intitulée Penny Dreadful - City of Angels, cette série dérivée est attendue le 26 avril sur Showtime (USA) et nous promet déjà une ambiance légèrement différente de sa grande soeur.

Le spin-off de Penny Dreadful se dévoile

Dans cette série créée par John Logan - qui était derrière Penny Dreadful, l'ambiance sombre, poisseuse et horrifique du Londres des années 1890 laissera place au soleil et au charme envoûtant (et mortel) du Los Angeles des années 1930. Un changement d'atmosphère total et quelque peu déconcertant, qui nous promet une expérience inédite.

On peut le découvrir dans la première bande-annonce, City of Angels - dont le casting sera composé de Natalie Dormer (Game of Thrones), Adam Rodriguez (Experts Miami) ou encore Daniel Zovatto (Fear the Walking Dead), aura tout d'un hommage aux films noirs et suivra donc l'enquête d'un duo de détectives après la mort sauvage d'une jeune femme. Plongé dans l'histoire de Los Angeles, en passant des traditions mexicaines jusqu'aux nazis, le duo va alors découvrir un monde fantastique peuplé de créatures et démons, dont une certaine Magda, aussi magnétique que redoutable.