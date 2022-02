Peaky Blinders saison 6 : quelle fin pour Polly après la mort d'Helen McCrory ? On a la réponse

Après de très longs mois d'attente, c'est ce dimanche 27 février 2022 que la BBC a finalement débuté la diffusion de la saison 6 de Peaky Blinders, qui a également été annoncée comme la dernière de la série. Un retour qui a logiquement fait le bonheur des fans, mais qui nous a également offert un moment très fort en émotion. Et pour cause, celui-ci a tristement marqué les adieux de Polly à cet univers.

En effet, alors même que le tournage s'apprêtait à être lancé en Angleterre, c'est en avril 2021 que l'actrice Helen McCrory - l'interprète de la tante de Tommy, est décédée à l'âge de 52 ans des suites d'un cancer du sein. Une disparition prématurée qui a bien évidemment bouleversé les comédiens, mais qui a également obligé l'équipe créative à réécrire l'intrigue qui lui était dédiée.

Fin mortelle pour Polly, bel hommage à Helen McCrory

Et malheureusement, comme on pouvait le craindre, son emblématique personnage n'a pas eu le droit à la happy ending qu'on lui souhaitait. Au contraire, alors que les tensions n'ont jamais été aussi fortes à l'écran suite au coup d'état raté contre Oswald Mosley (Sam Claflin), la Captain Swing (Charlene McKenna) a révélé à Tommy (Cillian Murphy) qu'elle venait de faire tuer Polly, ainsi que Aberama Gold (Aidan Gillen) et Barney (Cosmo Jarvis). La raison d'un tel sadisme ? Lui faire passer un message et lui faire comprendre ses propres limites, tout en le forçant à se mettre à dos son propre clan à commencer par Michael (Finn Cole).

Un acte aussi cruel que barbare qui ne devrait pas rester sans conséquences dans les prochaines semaines, mais qui a surtout déjà donné lieu à un hommage très émouvant ce week-end, aussi bien dédié à l'héroïne qu'à la comédienne. Dès les premières minutes de cet épisode 1, on a ainsi pu retrouver les membres de la famille Shelby / le casting réunis devant la roulotte gitane de Polly dans laquelle elle reposait aux côtés de nombreuses photos et objets de famille importants. Puis, alors même que les flammes s'emparaient progressivement de son précieux sarcophage, la caméra s'est longuement attardée sur les visages perdus et meurtris des personnages / acteurs, le tout dans un silence aussi puissant que poignant.

Enfin, comme un ultime hommage à la comédienne, le visage d'Helen McCrory est ensuite subtilement apparu dans la fumée créée par ce feu, comme pour nous faire comprendre qu'elle sera toujours présente auprès de nous et des héros, malgré son absence. Simple mais efficace, on en a le coeur brisé !