Patron Incognito : le boss déguisé perd ses dents face à une employée, le malaise est total

Georges Elkouby, le boss d'Isotoner, se souviendra de son passage dans Patron Incognito sur M6. En effet, l'expérience n'a pas été de tout repos pour le chef d'entreprise et il a failli se faire griller plusieurs fois. Alors qu'il était en visite dans un magasin test de sa marque, son directeur général adjoint, pourtant au courant du piège, a fait une énorme gaffe. "Très bien le déguisement", a-t-il lâché en lui disant bonjour devant la gérante de la boutique. Une boulette qui n'a pas plu du tout au patron. "Il vient de me griller", s'est-il agacé. Heureusement, la piégé ne s'est rendu compte de rien et l'expérience a pu se poursuivre normalement.

Le patron perd ses dents

Mais ce n'est pas la seule frayeur qu'a connu Georges Elkouby. Un peu plus tôt dans l'émission, alors qu'il se trouve dans une grande surface pour observer le travail d'une VRP, il apparaît très gêné par ses fausses dents. Il s'isole et explique à la prod : "J'ai les dents qui tombent. Ça s'est décollé et j'ai les dents qui se cassent la figure. ça me gène, j'ai peur que ça tombe et donc d'être démasqué".

À peine quelques secondes après avoir dit ça, le drame arrive et il perd sa prothèse. Mais la galère continue car la responsable des achats du magasin entre dans la pièce. Le boss tente de s'en sortir comme il peut et prend la fuite, laissant son interlocutrice bouche bée : "Je ne comprends pas son histoire de dents là".

>> Patron Incognito : face à son employé, il oublie sa fausse identité et fait une énorme boulette <<

Les internautes sont morts de rire

Finalement, le patron a continué l'expérience sans ses fausses dents et ne se fait pas griller... Ouf ! En revanche, cette séquence a beaucoup amusé les internautes qui n'ont pas manqué de le charrier sur Twitter...