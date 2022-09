"La transformation est énorme" : le nouveau Patron Incognito est le sosie d'un animateur télé et fait halluciner les internautes

Lancée en 2012 sur M6, l'émission Patron Incognito ne cesse de passionner le public. Aussi, c'est ce jeudi 15 septembre 2022 qu'un nouveau numéro très spécial était diffusé sur nos écrans. En quoi était-il plus spécial que les autres ? La transformation de Guy Gérault - directeur général de Brit Hôtel, a cette fois-ci donné naissance à un sosie inattendu.

Le sosie de Jamy Gourmaud sur M6

Là où le patron, interrogé par Télé-Loisirs, assurait récemment que sa plus grande crainte en participant au programme était "d'être ridicule" avec un "grimage qui ne [lui] convienne pas du tout", le travail réalisé par l'équipe de Patron Incognito l'a finalement bluffé. "J'ai trouvé que ça me donnait un look plutôt sympa. Je ne me reconnaissais pas du tout", dévoilait-il ainsi.

Et pour cause, inconsciemment ou non, les maquilleurs - en lui attribuant notamment une perruque parfaite et une paire de lunettes originale, lui ont permis de ressembler à l'un des animateurs télé les plus connus et appréciés du public : Jamy Gourmaud, l'inoubliable compère de Frédéric Courant et Sabine Quindou dans C'est pas sorcier.

