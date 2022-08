Patron Incognito : "Jamais vu quelqu'un d'aussi imbuvable", les internautes choqués par le comportement d'un employé

Patron Incognito était de retour sur M6, ce lundi 1er août 2022. Dans cet épisode inédit, on a pu suivre Emmanuel Tedesco et Ouriel Hodara, fondateurs et dirigeants de l'enseigne de glaces au yaourt Yogurt Factory. Les deux patrons se sont prêtés au jeu et se sont déguisés pour infiltrer trois de leurs magasins en tant que stagiaires. Dans le premier, situé à Soulac-sur-mer, Ouriel Hodara, qui jouait le rôle d'un stagiaire nommé David, et qui contrairement à certains n'a pas oublié sa fausse identité, est venu à la rencontre de Brian, 24 ans, assistant manager de la boutique. Si ce dernier enchaîne les heures de travail, faisant même parfois du 8h-minuit, ses objectifs sont ailleurs : il rêve de devenir sapeur-pompier.

"Je te mets un coup de boule"

Et on peut dire que son côté militaire est rapidement ressorti face à son apprentis. "Pour l'activité qu'on fait ici, c'est du front de mer et c'est saisonnier. On a besoin de personnes, qui percutent, qui percutent, qui percutent. Il faut comprendre vite et il faut envoyer du bois. En principe, dès le premier jour, on voit si ça matche ou pas" déclare-t-il, avant de lui indiquer qu'ici, "le client n'est pas roi".

Mais le pire arrive lorsque le stagiaire, qui, on le rappelle, est en réalité le patron de l'entreprise, a pris la commande d'une cliente en glissant : "Chocolat noir ? Excellent choix, il faut se laisser aller". Une remarque qui a particulièrement agacé Brian : "Euh David, moi tu me dis, allez il faut se laisser aller, moi je fais le tour et je te mets un coup de boule... Ah oui oui oui, ça peut être mal interprété, je te le dis"

Les internautes choqués

Le comportement très directif de Brian a choqué beaucoup de téléspectateurs et les premières réactions n'ont pas tardé à apparaître sur Twitter.